Ugens lokalhistoriske billede: Stuckenbergs bænk

Den Stuckenbergske kærlighedshistorie mindes i et smukt mindested udformet som en bænk i Sorgenfri Slotshave.

I Sorgenfri Slotshave nær Mølleåen finder man et smukt mindested, opsat i 1934 ved en benyttet gangsti.

Mindestedet består af en bænk i granit, og bagved er der en kvaderstensvæg i en runding i bakken. Det er et mindested for forfatteren Viggo Stuckenberg (1863-1905), og hans digte er hugget ind i stenene bag bænken. På den måde fremtræder stenvæggen med indskriften og bænken som et samlet kunstværk, udformet af arkitekten Kaare Klint.