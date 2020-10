Familien Kibenich foran ?Fileværket? i Raadvad. I midten ses Andrea Kibenich med sin far under armen, ca. 1925. Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Ugens lokalhistoriske billede: Smedefamilien Kibenich fra Raadvad

På Taarbæk Kirkegård finder man et flot gravminde for familien Kibenich

Hun var medstifter af fagforeningen for tjenestepiger 'De samvirkende danske Tjenestepigeforeninger' i 1899, hvor hun også var kasserer i bestyrelsen gennem en årrække. Et af fagforeningens krav i 1904 var, at tjenestepiger skulle have tilstrækkelig kost, fri en dag om ugen fra kl. 19 og hver anden søndag fra kl. 15.