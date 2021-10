Kaplevej i Virum er en af de længste rækkehusveje. Selvom den længste sammenhængende rækkehusrække, med 40 sammenhængende boliger, ligger på den nærliggende Grønnevej. Foto ca. 1948. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Ugens lokalhistoriske billede: Rækkehusene på Kaplevej

Kaplevej er en af Lyngby-Taarbæks mest karakteristiske rækkehusveje og er typisk for de store udstykninger lige efter 2. verdenskrig.

Det Grønne Område - 19. oktober 2021 kl. 18:30 Af Mette Henriksen, stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Rækkehusene på Kaplevej i Virum blev bygget under 2. verdenskrig og var en del af en større plan for Virum som forstadby.

Der var tale om, at kommunen planlagde en helt ny bydel midt ude på de åbne marker, og det var første gang, at man i Danmark anlagde en hel forstad på jomfruelig jord.

I 1936 kom S-toget til Virum Station, og herefter tog udbygningen form. Ambitionen var at skabe et sundt, grønt og velfungerende boligkvarter med et centrum med butikker og service til en befolkning, der svarede til en større dansk provinsby.

Rækkenhusene på Kaplevej i Virum blev bygget omkring 1942, hvor der blev installeret WC i boligerne. Rækkehusene blev opført af Kaplevejens Haveby A/S og var såkaldte statslånshuse. Det betød, at de blev finansieret af billige statslån.

For at komme i betragtning til husene skulle man være mindrebemidlet, og børnefamilier blev tilgodeset. Derudover måtte statslånshuse ikke være for store. Grundplanen var 77 kvadratmeter med en halv kælder. Derudover var der mulighed for med tiden at indrette 1. salen til værelser, som mange senere har gjort.

Nybyggerne på Kaplevej var udflyttet fra København, og der var ofte tale om funktionærer og selvstændige. Der var få arbejdere blandt nybyggerne.

Det nye Virum var et middelklassekvarter frem til 1950'erne, hvor netop statslån gjorde det muligt at købe husene, men efterhånden er området mere blevet for velstående familier.

Mange handlede lokalt, og der var et mindre butikscenter langs Virumvej med bager, købmand, grønthandler, slagter, fiskehandler og farvehandler, og i den sydlige ende af Kaplevej var der butikker, såsom bager, købmand, slagter og kiosk, Tilbage er nu indkøbscentret på Sorgenfri Torv.

Der hørte også skoler med i planlægningen af de nye boligkvarterer, og Hummeltofteskolen blev taget i brug i 1953 med 800 børn. Der var et børnerigt område, og behovet var så stort, at den nye skole blev taget i brug, inden den var helt færdig. Den blev først indviet to år senere den 26. maj 1955.