Ugens lokalhistoriske billede: Raadvads fabriksbygninger

Raadvad er en del af fortællingen om Danmarks tidligste industrialisering. Langs Mølleåen blev der anlagt vandmøller, som udviklede sig til egentlige industrianlæg, for her kunne man udnytte åens vandkraft i produktionen. Mølleådalen blev på den måde kendt som Industriens Vugge.

Krudtfremstillingen fortsatte indtil 1758, hvorefter kong Frederik d. 5. gav stedet til sin tidligere kammertjener Nicolai Jacob Jessen, der året efter anlagde en fabrik til produktion af isenkramvarer. Efter Jessens fallit, overtog det københavnske isenkræmmerlav fabriksanlægget i 1767 for at producere knive, værktøj og landbrugsredskaber.

Under 1. verdenskrig havde Raadvad stor succes med at fremstille landbrugsredskaber til Rusland. Den forøgede produktion betød, at fabrikssamfundet voksede, og der blev bygget nye boliger og en ny skole. Den russiske revolution i 1917 satte dog en stopper for betalingen af de leverede varer, og i 1921 gik fabrikken konkurs.