Pjerrot optræder for publikum, ca. 1977. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Ugens lokalhistoriske billede: Pjerrot på Dyrehavsbakken

Dyrehavsbakken opstod allerede i 1583 som markedsplads ved Kirstens Piils Kilde i Dyrehaven. Mennesker fra et stort opland rejste hertil for at opnå kildens helbredende og styrkende kraft.