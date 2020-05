Pension Fønss fra 1903 set fra strandsiden - med balkoner med udsigt ud over Øresund. Til venstre ses annekset fra 1844, som stadig eksisterer og er fredet. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Ugens lokalhistoriske billede: Pension Fønss i Taarbæk

Engang lå pensionaterne side om side i den populære ferieby Taarbæk. Pension Fønss var det største og mest kendte.

Det Grønne Område - 24. maj 2020 kl. 08:00 Af Mette Henriksen, Stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en stolt Sophie Christine Fønss (1856-1925), der i 1903 åbnede sit pensionat i en elegant nyopført bygning i hjertet af Taarbæk. Ved åbningen udgav hun en brochure om pensionatet, som dengang hed Christiansro, på både, dansk, tysk, engelsk og fransk.

Heri kunne man læse, at der i det nye pensionat var alle "moderne Bekvemmeligheder, saasom elektrisk Lys, WC, varme og kolde Saltvandsbade, Mørkekammer etc."

De fleste værelser havde balkon med udsigt over den skyggefulde have, en bred strandbred, og som det lød: " ... udsigt over det altid vekslende Øresund med de mange Sejlere".

Pensionatet var indrettet med 40 lyse, elegante værelser, en stor rummelig spisesal med veranda, en hyggelig dagligstue, kaffesalon, og skulle det blive regnvejr, kunne gæsterne altid få det hyggeligt og godt indenfor.

God, solid kost

Udover de naturskønne omgivelser tilbød pensionatet hjemlig hygge og en god, solid kost. Det lød således med frk. Sophie Fønss' ord: ... her faar man en ganske udmærket sund og kraftig Kost, der faar en til at tro, at man er Gæst på en Herregaard".

Det var også bekvemt med transportmuligheder til Taarbæk. Man kunne både benytte sporvogn, tog og skib mellem København og Taarbæk. Der var mulighed for en-dagsture til København, og udflugter til Dyrehaven med Eremitagen og Fortunen. Man kunne desuden tage på en sejltur for at se solnedgangen, eller nyde udsigten til slottet Hvidøre, hvor søstrene kejserinden af Rusland, Dagmar, og Dronningen af England, Alexandra, boede.

Gæsterne kunne også tage til Klampenborg Kurbadeanstalt, hvor der var koncerter, læsesal, tennisbane, bade, læger og man kunne leje køretøjer og heste til at ride på. I disse rammer kunne en ferie på Pension Fønss kun blive en oplevelse.

Pensionatet lukkede i 1963, hvorefter bygningerne blev anvendt af Taarbæk Kyst Kollegiet frem til nedrivningen i 1979.

