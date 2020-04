Et flot pyntet påskebord på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, slutningen af 1970?erne. Bemærk de mange påskeæg på bordet. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Ugens lokalhistoriske billede: Påskebordets glæder

Når mange sætter sig til bords ved påskebordet, spiller ægget en stor rolle, for det er et gammelt symbol på frugtbarhed, og det viser, at foråret er på vej.