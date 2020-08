Ugens lokalhistoriske billede: På skolebænken

Historie Sommerferien er slut, og skolebænken venter på, at eleverne atter indtager deres pladser. For de yngste elever er det den allerførste skoledag.

Den første skoledag markerer starten på en ny livsfase i et barns liv, og skolen er med til at forme og udvikle os som mennesker.

Mange husker sikkert deres første skoledag som en dag med sommerfugle i maven, og hvor man ankommer til den nye skole med sine forældre i hånden iført fine nye sko og en splinterny lidt for stor skoletaske på ryggen. Det er ikke blot en helt særlig dag for alle de nye elever men også for de stolte forældre, og mange knipser løs på kameraet for at forevige og dele begivenheden.