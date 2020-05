Ugens lokalhistoriske billede: Lyngby Mejeri

Der var også et mejeri på Lyngby Hovedgade. I 1902 ombyggede mejerist Gustav Nissen den eksisterende bygning på Lyngby Hovedgade 51 og tilføjede en ny bygning med butikslokale og kontor. Der var en gavl med svungne former og gesimser og en indskrift med byggeåret 1902. På facaden stod "Lyngby Mejeri". Man kan stadig fornemme den karakteristiske gavl og terrassen, når man passerer bygningen i dag.

Et ishus kom til

Mejeribygningerne blev udvidet ad flere omgange, blandt andet kom der et ishus til i 1905, og et nyt forhus i 1924 ud mod Hovedgaden og Nørgaardsvej. I 1926 blev der opført et kedelhus.