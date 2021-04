Stemningsfuldt billede taget under landspokalfinalen, Lyngby-AaB, den 7. maj 1970. Kampen endte 1-2. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Ugens lokalhistoriske billede: Lyngby Boldklub 100 år

30. marts kunne Lyngby Boldklub fejre sit 100-års jubilæum. Vi fortæller her om klubbens start.

I starten var forholdene yderst primitive men begejstringen så meget desto større. Spillerne havde trøjer fra Lyngby Idrætsforening, og spillede på baner på Lundtofte Flyveplads, hvor de brugte hangarerne som omklædningsrum. Klubbens allerførste kamp blev spillet i 1922 mod Taarbæk IF, og endte uafgjort 3-3.

Blandt gæsterne var Prins Knud, der dengang var tronfølger, og prinsesse Caroline-Mathilde. Den socialdemokratiske sognerådsformand Ingvar Nørgaard holdt indvielsestalen. Lyngby Stadion har siden været hjemmebane for De Kongeblå fra Lyngby Boldklub.

I 1923 fik klubben nye træningsbaner ved Engelsborgskolen, og 1949 flyttede klubben så endelig ind på Lyngby Stadion, da kommunens nye og flotte stadion blev indviet ved et stort, festligt arrangement.

I 1968 blev den første tribune opført, i 1990'erne kom øst-tribunen, og i 2013 fulgte vest-tribunen. I 2016 blev syd-tribunen overdækket, og det gav mulighed for at samle 10.000 tilskuere om de store kampe på Stadion.

Lyngby Stadion er siden blevet udbygget for at forbedre træningsforhold og tilskuerpladser.

Fodboldsporten har gennem tiden været med til at give de unge mulighed for at træne deres kroppe, dyrke sammenhold og udfolde deres sportslige interesser og ambitioner. Men sporten har ikke blot tiltrukket ungdommen, men også de mindste lilleputter og seniorer og veteraner.