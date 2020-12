På billedet ses et smukt luciaoptog med piger fra de ældste klasser på Engelsborgskolen, 1977. Luciabruden bærer små poser med sløjfer på en bakke. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Ugens lokalhistoriske billede: Luciaoptog

Traditionen med Luciaoptog er en forholdsvis ny svensk skik, som hylder lysets tilbagevenden og den hellige Sankta Lucia.

13. december 2020
Af Mette Henriksen, stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Lucias navn er det latinske ord for lys, og frem til kalenderreformen i 1700 var natten før Lucia-dag årets længste nat. Fortællingen handler dog ikke kun om lysets tilbagekomst, men har også en mere dramatisk side. Lucia skal have været en ung siciliansk kvinde, som led martyrdøden under de tidlige kristenforfølgelser.

Lucia ønskede at vie sit liv til Gud, og derfor tog hun sin syge moder med på en pilgrimsrejse til den hellige Agathes grav. Her blev moderen mirakuløst helbredt for sin sygdom, og moderen lovede efterfølgende, at Lucias ikke behøvede at gifte sig, som det ellers var planlagt.

Ifølge legenden angav Lucias trolovede hende til myndighederne som kristen, og hun blev dømt til at blive anbragt på et bordel.

Men da soldaterne kom for at hente hende, kunne hun pludselig ikke flytte sig ud af stedet. Hun måtte dog senere give sit liv for sin tro.

Der knytter sig forskellige fortællinger om hende, blandt andet at hun selv rev sine øjne ud, fordi en ung mand havde forelsket sig i dem. Lucia ønskede nemlig ikke at være knyttet til jordisk kærlighed.

Luciaoptoget er en relativ ny skik, som kom fra Sverige og blev meget populær i tiden efter besættelsen. Det var typisk for denne tid, at man tog en svensk tradition til sig i Danmark.

Traditionen med Luciaoptog er stadig en populær skik på mange skoler, også her i Lyngby-Taarbæk. Der bliver desuden arrangeret Luciaoptog på ældrecentre, kulturinstitutioner og i kirker.