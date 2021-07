Overlæggeren med tegltag er karakteristisk for Likørstrædes indgang fra Lyngby Hovedgade. På dette tidspunkt ses en reklame for Carl Frederiksens øl-handel, grundlagt 1897, der havde depot for Carlsberg Bryggerierne i perioden 1917-35. I baggrunden skimtes bagergården, som lå på Hovedgaden 49, ca. 1910. Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Ugens lokalhistoriske billede: Likørstræde

Her lå flere værksteder og garager ved passagen, og de folk, som arbejdede her, havde et hjemmebrænderi med et destillationsapparat skjult under et halvtag. For at sætte smag på spritten tilsatte de likøressens, og strædet blev derfor i folkemunde kaldt Likørstræde.