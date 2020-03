Ugens lokalhistoriske billede: Koppevaccination

I 1600-tallet havde man uden gode resultater udført forsøg med at give børn sygdommen i mild grad i håbet om, at de udviklede resistens mod den. Livlægen Struensee gav også den lille kronprins Frederik denne behandling i 1770. Kronprinsen overlevede, men forsøgene spredte mere sygdommen end kurerede den.

I 1798 kom der et gennembrud i forskningen. Det kom fra den engelske læge Edward Jenner, som havde fundet ud af, at malkepiger, som var blevet smittet af kokopper, udviklede resistens mod den rigtige koppesygdom. Med denne viden gik han i gang med at udvikle en koppevaccine.