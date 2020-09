Kong Christian den 10. højt til hest ved Frederiksdal Kro, ca. 1940. Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Ugens lokalhistoriske billede: Kongens fødselsdag

Kong Christian d. 10. havde en tæt tilknytning til Lyngby-Taarbæk, og hvis han stadig havde levet, ville han fylde 150 år 26. september.

Det Grønne Område - 26. september 2020 kl. 11:34 Af Mette Henriksen, stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv Kontakt redaktionen

Christian den 10. (1870-1947) havde gennem hele sit liv en tæt tilknytning til Sorgenfri Slot og Lyngby-Taarbæk.

Som ung nygift kronprins flyttede han ind på Sorgenfri Slot med sin smukke brud, Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin.

På ankomstdagen blev de modtaget af borgerne med optog, musik, sang og faner.

I sin velkomsttale på Lyngbyborgernes vegne sagde sognepræst Rørdam:

"Vi har altid her i Lyngby været vant til at omfatte Kongen og hans hele hus med kærlighed. Vi byder Dem velkommen her, hvor Sorgenfri åbner sine høje, lyse haller, og hvor naturen ejer en ejendommelig skønhed. Her mødes skoven, søen og bugnende, bølgende kornagre - det er som 3 gratier i skøn forening!"

"Leve Kongens Lyngby"

Efter hurraråbene sagde kongen:

"Jeg bringer Dem hermed min dybtfølte tak for den hjertelige modtagelse, De har vist os... Vær overbevist om, at også vi ville være stolte af at høre til Lyngby sogn! Lad os som bysbørn råbe et leve for Kongens Lyngby!"

Prinsessen faldt hurtigt til, og parret blev meget populære i Lyngby.

I de følgende år voksede den lille familie, da de to sønner blev født på Sorgenfri Slot: i 1899 kom Frederik (senere Frederik den 9.) til verden og i 1900 Knud (arveprins). I 1912 blev Christian konge, og sommeropholdene på Sorgenfri Slot blev kortere.

Blodig kamp ved slottet Under besættelsen udspillede sig en dramatisk handling på Sorgenfri Slot, som endte med, at kongen i efteråret 1943 blev tilbageholdt på slottet af tyske soldater.

Det kom til en voldsom skududveksling mellem de danske og tyske soldater, hvor otte gardere blev såret, og syv tyske soldater mistede livet, inden Kongen gav ordre til, at garden skulle indstille skydningen.

Den dramatiske situation blev understreget af, at flere skud gik gennem et vindue til kongens arbejdsværelse og hen over kongens skrivebord.

Herefter blev Sorgenfri Slot omdannet fra kongeparrets sommerresidens til husarrest for kongen, der ikke måtte forlade slottet uden tysk tilladelse.

Christian den 10. blev boende på Sorgenfri, indtil han i 1944 kunne flytte tilbage til Amalienborg.

Christian den 10. er kendt for sine rideture rundt i København - og her i Lyngby-Taarbæk.

Under besættelsen 1940-1945 blev han et samlingspunkt for det nationale sammenhold.