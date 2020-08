Feriebørn skræller kartofler på feriekolonien Ahl ved Ebeltoft, ca. 1938. (Foto: Lyngby-Taarbæk Kommune)

Send til din ven. X Artiklen: Ugens lokalhistoriske billede: Kommunens feriekolonier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens lokalhistoriske billede: Kommunens feriekolonier

Fra 1936 kunne børn i Lyngby-Taarbæk Kommune komme på feriekoloni i deres sommerferie, og i 1950'erne blev lejrskoler også en mulighed.

Det Grønne Område - 23. august 2020 kl. 06:00 Af Mette Henriksen, stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af 1930'erne fik børn fra Lyngby-Taarbæk mulighed for at komme på feriekoloni. Selvom mange børn voksede op med masser af lys, frisk luft og grønne omgivelser, så var det tiltrængt for mange arbejderbørn at komme hjemmefra i sommerferien til skov, strand og ikke mindst god forplejning.

I 1934 nedsatte Lyngby-Taarbæk Kommunelærerforening et udvalg, som skulle arbejde for at oprette en feriekoloni for børn fra kommunens skoler samt udsendelse af børn på feriekoloni og skolerejser. Finansieringen kom på plads gennem indsamlinger til børnehjælpsdagen, lodsedler og ved bidrag fra skolelærere og kommunen.

Året efter forærede Ebeltoft Byråd en grund på Ahlhage til projektet, og her opførte Lyngby-Taarbæk Kommune en kolonibygning. Den 1. juli 1936 kunne Ahl-kolonien indvies, og allerede samme dag kunne det første hold piger og drenge fra Lindegaardsskolen og Lundtofte Skole indtage stedet og holde ferie her i 12 dage.

I sommeren 1936 blev der udsendt 5 feriehold med i alt 276 elever fra 6. og 7. klasse. Feriekoloniophold blev ligesom i andre kommuner en stor succes. I 1938 fik også børn i 5. klasse tilbud om at komme på feriekoloni, så det blev nødvendigt at leje en feriekoloni for at skaffe pladser nok.

Interessen var så stor, at kommunelærerforeningen i de følgende år etablerede flere kolonier: Klitgården (1942), Gedesby-kolonien (1954), Broager (1968), Ulse-kolonien (1970). Og da lejrskoler kom på skoleskemaet i 1950'erne var det naturligt at bruge kommunens egne kolonier, som lærerne kendte i forvejen.

I 1972 blev alle feriekolonierne og driften overdraget til kommunen, og dermed sluttede en epoke, hvor lærere arbejdede frivilligt som ledere af kolonihold og bidrog med arbejdskraft til vedligeholdelse og indsamlinger.