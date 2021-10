Høstfolk på Søgården, før 1900. Det var ikke alene ved kartoffeloptagningen, at gårdene havde brug for ekstra hjælpere, også høsten var krævende. Med riven ses Søren Willumsen og med brændevinddunken sønnen Sophus Willumsen. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Ugens lokalhistoriske billede: Kartoffelhøsten på gårdene

Når kartoflerne skulle tages op, måtte alle i bondesamfundet hjælpe til med det hårde arbejde. Det var ikke en ferietid som i dag.

Det Grønne Område - 23. oktober 2021 kl. 11:45 Af Mette Henriksen, Stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Da Lyngby-Taarbæk var et landbrugssamfund, var børn en naturlig del af arbejdskraften, og de også hjalp til med markarbejdet.

I 1823 blev det tilladt at holde børnene hjemme fra skole, når kartoflerne skulle tages op om efteråret. Men skolelæreren kunne vanskeligt planlægge undervisningen, når eleverne havde forskellige fraværsperioder, då derfor blev det i 1899 fastlagt, at kartoffelferien skulle ligge i uge 42.

Kartoffelhøsten var et hårdt, vådt og koldt arbejde. Det foregik foroverbøjet eller på knæ på den efterårsvåde mark. Særligt når kvinderne var gravide, var det en stor hjælp, hvis de større børn hjalp til.

Kartoffeloptagningen foregik efter plov. Som regel gik husfaderen eller karlen forrest gennem kartoffelrækkerne med hesten og en plov. Ploven skubbede kartoflerne op af jorden, så de var lettere at indsamle for børn og kvinder. Betalingen bestod i begyndelsen af 1900-tallet af kartofler, og i 1920'erne var der pengeafregning for kartoffeloptagningen.

Lønkartoflerne var især til de familier, der ikke havde plads til de mange kartofler i deres egne haver. Enkelte af husene havde kartoffelkældre, og i de øvrige huse måtte man have en såkaldt kartoffelkule udenfor huset.

For mange familier var kartoffeloptagningen en mulighed for at tjene lidt ekstra til at supplere husholdningen. Det var også en af de anledninger, hvor bøndernes og arbejdernes verdener mødtes.

Kartoffelhøsten her i Lyngby-Taarbæk krævede også, at gårdene fik ekstra hjælpere. Her på Søgården sørgede familien Willumsen for ekstra hjælp både under høsten og kartoffeloptagningen.

Vil du opleve mere om de historiske kartofler, så kom til efterårsferieaktiviteter på Stadsarkivet Frieboeshvile den 18-21. oktober 2021. Se mere på www.stadsarkivet.ltk.dk.