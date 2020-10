Ugens lokalhistoriske billede: Kartoffelferie

I gamle dage fik eleverne fri fra skole om efteråret, fordi de skulle hjælpe med at grave kartofler op fra markerne. I dag er man en heldig kartoffel, for man har efterårsferie.

I 1823 blev det tilladt at holde skoleelever hjemme fra skole, når kartoflerne skulle op af jorden om efteråret. Det var vanskeligt for skolelærere at planlægge undervisningen, for eleverne var ofte fraværende på forskellige tidspunkter. I 1912-13 blev det derfor fastlagt, at kartoffelferien for alle skulle ligge i uge 42.