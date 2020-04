Landstedet Fuglesang på Prinsessestien set fra havesiden, 1899. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Send til din ven. X Artiklen: Ugens lokalhistoriske billede: Kærlighedsdigtning på Prinsessestien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens lokalhistoriske billede: Kærlighedsdigtning på Prinsessestien

I 1820'erne udspillede sig en smuk kærlighedshistorie mellem digteren Christian Winther og den purunge Alvilde Müffelmann.

Det Grønne Område - 05. april 2020 kl. 08:00 Af Mette Henriksen, stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den unge digter Christian Winther (1796-1876) var i årene 1825-30 huslærer for den københavnske grosserer Müffelmanns børn. Om vinteren foregik undervisningen i ejendommen i Bredgade og om sommeren i familiens idylliske landsted Fuglesang på Prinsessestien. Her blev Christian Winther indkvarteret i et havehus, som brændte omkring 1900.

Den ældste af hans elever var Alvilde, der var 14 år yngre end ham. De to havde stor sympati for hinanden, og der er ingen tvivl om, at Christian Winther var dybt og inderligt forelsket i Alvilde. Men han kunne ikke få hende, for hun afviste hans bejleri og mange kærlighedserklæringer.

De gik ofte lange ture sammen i det smukke område, og det var på en af disse vandreture ved Furesøen, at Christian Winther skrev det berømte digt "Flyv fugl, flyv over Furesøens vande".

Efter årene som familien Müffelmanns huslærer fortsatte deres forhold i en årrække, stadig på det dannede venskabsplan, som det nu kunne blive til.

Christian Winther havde gennem livet flere forhold og endte med at gifte sig, men Alvilde giftede sig aldrig. Hun ville beholde sin frihed og skulle ikke have noget at gøre med det borgerlige ægteskab og alt det, som det kunne tilbyde en ung, begavet kvinde. Sine sidste år boede hun sammen med en bror i det gamle landsted Gramlille, som i dag er en del af Stadsbiblioteket på Lyngby Hovedgade 28.