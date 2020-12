Ugens lokalhistoriske billede: Kælkebakke i storcentret

I 1977 blev et stort område ryddet midt i centret for at give plads til en kæmpe kælkebane i syntetisk stof. Det var populært at tage den store kælketur fra toppen i en bobslæde, især hvis det var en vinter uden sne. Nogle af de julegaveønsker, som stod højest på ønskelisten i 1970'erne, var Yatzy, Master Mind og Matador, for det var tidstypisk at ønske sig en fælles gave for hele familien.