Ugens lokalhistoriske billede: Julehandel og travlhed

Der er også gjort klar til julehandlen på billedet fra "Magasin Madsen", Michael Madsen manufakturforretning, som lå på Lyngby Hovedgade 66A i 1940-1959. Her kunne familierne forsyne sige med alt inden for tøj og manufaktur.

Som en scene fra Matador

På billedet ser man indpakningspapiret glitrer med fine julemotiver, butikkens juletræ er flot pyntet, og til højre ligger julegaver, flot indpakket efter alle kunstens regler. Ekspedienterne står klar til at tage imod de næste kunder. Det er nærliggende at sammenligne billedet med en scene fra Matador, og man venter bare på, at Mads Skjern og de øvrige karakterer fra Matador om et øjeblik træder ind i billedet.