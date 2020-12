Ugens lokalhistoriske billede: Jul i skolerne

De fleste skoler pynter op til jul og tænder lys i et højt flot juletræ. Juletræstraditionen stammer fra Tyskland, og det første juletræ i København blev stillet op i stuen hos familien Lehmann i 1811. Det vakte stor opstandelse, og det fortælles, at de mest nysgerrige ligefrem satte stiger op til familiens vinduer for at se juletræet i al sin glans.