Ugens lokalhistoriske billede: Jubel i Lyngby i maj 1945

Befrielsen den 4. maj 1945 betød enden på den tyske besættelse under 2. verdenskrig, og befrielsesdagene bød på jubel og eufori i Lyngby-Taarbæk.

Der bredte sig en lettet og euforisk stemning overalt i Danmark. Endelig fik de fem års besættelse en afslutning. Her i Lyngby-Taarbæk samledes mange borgere på Lyngby Torv, hvor de herfra gik i optog med flagrende Dannebrogsflag og flammende fakler til Sorgenfri Slot.

Den 4. maj 1945 om aftenen blev det meddelt i de danske nyheder fra BBC i London, at de tyske tropper i Danmark havde kapituleret fra den 5. maj kl. 8 om morgenen.

Hjemmenes forhadte mørklægningsgardiner blev revet ned, og mange satte spontant lys i vinduerne på denne særlige befrielsesaften for at markere afslutningen på krigen og vejen mod lysere tider. Alle vinduerne i rådhuset på Lyngby Torv blev også oplyst af stearinlys, som de også blev det i år, hvor det var 75 året for befrielsen.