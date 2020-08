Johan Wilmann i egen høje person, ca. 1909. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Ugens lokalhistoriske billede: Johan Wilmann

Wilmann var den første socialdemokrat i spidsen for kommunestyret i Lyngby-Taarbæk, og det er markeret med en mindesten i Bondebyen.

Det Grønne Område - 30. august 2020 kl. 06:00 Af Mette Henriksen, Stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Johan Wilmann (1866-1928) var sognerådsformand i Lyngby-Taarbæk Kommune 1913-1928, og han var således den første socialdemokrat, som stod i spidsen for kommunestyret. Som sognerådsformand arbejdede Wilmann for at modernisere kommunen, blandt andet med udviklingen af skoleområdet og med opførelsen af et gymnasium i Lyngby.

Når flertallet i sognerådet skiftede fra konservativt til socialdemokratisk ved valget i 1913, skyldtes det, at mange industriarbejdere var flyttet til kommunen for at arbejde på de store fabrikker, som siden 1890 var vokset frem i Lyngby.

Johan Wilmann var selv vokset op i industrien langs Mølleåen og var uddannet maskinist, men valgte at arbejde for Socialdemokratiet. Med sine gode evner blev han lokalredaktør af Social-Demokraten, og han blev valgt ind i Sognerådet i 1907. Allerede i 1901 var han blevet valgt til Folketinget.

I 1928 fik Socialdemokratiet i Lyngby kredsen rejst mindestenen, som er udført i granit af billedhuggeren Johannes Bjerg. Der findes også et gravminde for ham på Sorgenfri Kirkegård.

Placeringen af mindestenen foran alderdomsboligerne, Høstvej 2 i Bondebyen, er på mange måder symbolsk, for Wilmann arbejdede netop for at skabe bedre rammer for kommunens ældste borgere og var initiativtager til de nye boliger i 1914. Med de nye alderdomsboliger fik beboerne en helt ny boligstandard med elektrisk lys og indlagt vand med WC, selvom det lå på gangen.

Mindestenen for Wilmann er en blandt 50 udvalgte mindesteder i Lyngby-Taarbæk, som er kommet med i en ny bog, som præsenteres torsdag den 3. september kl. 14 på Stadsarkivet, Frieboeshvile, Lyngby Hovedgade 2. Alle er velkomne. Se mere på stadsarkivet.ltk.dk.