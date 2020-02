Ugens lokalhistoriske billede: Indflytning på Lyngby Rådhus i '41

Det menes at være den daværende statsminister Thorvald Staunings ide, at man valgte at anvende netop grønlandsk marmor til facaden. Stauning var nemlig ikke blot statsminister men også grønlandsminister, og han var ivrig efter at få den grønlandske marmor afsat.

Stauning forhørte sig derfor hos den daværende socialdemokratiske borgmester i Lyngby-Taarbæk, Ingvar Nørgaard (1928-1950), som også var partifælle, og spurgte om det kunne være en ide at anvende grønlandsk marmor i Lyngby. Borgmesteren takkede ja.

En anden fin arkitektonisk genistreg er kommunalbestyrelsens mødesal. Den er placeret bag de store vinduer over indgangspartiet, der fylder to etager i højden. Der er således både højde i den højtidelige sal, og samtidig har facaden bevaret sin form.

Ligeledes er trappen formet meget elegant, så det illuderer den rådhushal, som man ellers havde opgivet for at spare. Trappen var også trukket ud på bygningens bagside i et tårn, så man med tiden kunne tilbygge en ny fløj, hvis det skulle blive aktuelt. Lyngby Rådhus fik dog aldrig en tilbygning.

I forbindelse med selve flytningen skulle flyttebilerne dog ikke køre langt, for kommunens tidligere administrationsbygning lå i Åstræde på hjørnet af Lyngby Kirkestræde ved Lyngby Kirke. Flyttebilerne ser flotte ud på billedet, men der måtte spændes et hestespand foran bilerne for at sikre, at alt kom frem i de nye fine lokaler på det splinternye rådhus.

En del af det gamle inventar kom også med, for det kunne genbruges i de nye kontor- og mødelokaler. I den gamle administrationsbygning i Åstræde blev der indrettet ældreboliger.