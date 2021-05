Ugens lokalhistoriske billede: Hyldest til modstanden i 1945

De forhadte mørklægningsgardiner blev flået ned, og mange satte spontant stearinlys i vinduerne for at markere afslutningen på de fem onde år, og at det nu gik mod lysere tider. Alle rådhusets vinduer blev oplyst af stearinlys, og det er siden blevet en tradition for at fejre befrielsen.