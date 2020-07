Ugens lokalhistoriske billede: Havnehytten i 1920'erne

Efter anlæggelsen af jernbanen blev Søpromenaden anlagt med et lille anlæg med bådebroer og et traktørsted kaldet Havnehytten.

Da jernbanen fra København til Hillerød-Helsingør skulle anlægges i 1863, var det planen, at den skulle gå øst om Lyngby, nogenlunde med den linjeføring, som Nærumbanen har i dag.

Den ville krydse Lyngby Kirkestræde, gå igennem et hjørne af Sorgenfri Slotspark og tværs igennem Frieboeshvile frem til Sorgenfri og videre som i dag.

Da sognepræsten i Lyngby hørte om planerne, ville han ikke finde sig i, at jernbanen skulle gå imellem kirken og præstegården, for så måtte han krydse skinnerne hver gang, han skulle frem og tilbage fra kirken.

Han fortalte enkedronningen om planerne, og hun nedlagde forbud mod at få jernbanen ind i Slotsparken.

Derfor måtte man i stedet anlægge en kostbar dæmning igennem den østligste del af Lyngby Sø med en bro over Mølleåen.

På den måde kom Lyngby Station til at ligge vest for byen. Det stykke af Lyngby Sø, som kom til at ligge på østsiden af dæmningen, fik navnet Lille Lyngby Sø, men i starten hed det blot 'Præstens Hul'.