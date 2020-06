Ugens lokalhistoriske billede: Genforeningen i 1920

Det var også i 1920, at Engelsborg Grundejerforening opsatte et mindesmærke i et lille anlæg på hjørnet af Sophus Schandorphsvej og Chr. Winthersvej. På stenen er aftegnet to slesvigske løver med årstallet 1920. Meget symbolsk bidrog hver grundejer med en sten til anlægget. Billedhugger Just N. Sondrup leverede tegningen og ledede opstillingen af mindesmærke og anlæg, der er formet som de gamle bystævner.