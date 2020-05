Ugens lokalhistoriske billede: Frederiksdal Kro

Frederiksdal Kro blev allerede opført i 1600-tallet som kantine for arbejderne på kobberværket ved Frederiksdal Mølle. Værtshusholderen havde bevilling til at brygge øl og lave brændevin, og det var populært, når møllegæster og andre kom forbi til en forfriskning.

I løbet af 1700-tallet blev Frederiksdal et populært udflugtsmål for københavnere, der tog på søndags-skovtur og kunne spise deres medbragte madkurv i krohaven. Gæsterne kunne også købe varmt vand til at lave te eller kaffe. I 1881 blev der opført en ny kro på nordsiden af Mølleåen, og med bådfartens tilbud om at sejle med turister fra 1894, kom der endnu flere gæster til Frederiksdal.