En varm sommerdag ved Frederiksdal Fribad, ca. 1960. (Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Send til din ven. X Artiklen: Ugens lokalhistoriske billede: Frederiksdal Fribad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens lokalhistoriske billede: Frederiksdal Fribad

I 1930'erne kom ønsket om fri adgang til natur, strand og grønne områder på dagsorden, og det medførte, at der blev anlagt en badestrand ved Furesøen.

Det Grønne Område - 05. juli 2020 kl. 15:00 Af Mette Henriksen, stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 1930'erne kom der politisk fokus på friluftslivet og skabelsen af rekreative områder med offentlig adgang for alle. Grundtanken var, at alle mennesker skulle have adgang til lys og frisk luft, og at det var sundt at opholde sig i den frie natur.

Fra 1930 lejede Lyngby-Taarbæk Kommune derfor en eng ved Furesøen for at etablere en badestrand og sikre borgernes adgang til et af kommunens rekreative område. Området hørte under Frederiksdal gods og blev fredet i 1943.

For enden af Virum Vandvej opsatte kommunen en badebro ud i søen og anlagde en lille strandbred. Badebroen er siden flyttet og forlænget.

I starten var det ikke omklædningskabiner ved Frederiksdal, som for eksempel ved Bellevue Strand, hvor arkitekt Arne Jacobsen designede badekabinerne. Mange medbragte derfor egne telte til stranden, så de kunne klæde om uden nysgerrige blikke og indenfor de moralske normer. Der var også mulighed for at leje telte i Frederiksdal i 1930'erne, og man kunne også få tilladelse til overnatning.

Der blev installeret en vandhane, men ingen vandskyllende toiletter, hvilket Sundhedskommissionen kritisk bemærkede i 1936. Først efter krigen blev fribadets bygning opført, - med omklædningsrum beregnet til 1000 badegæster og en kiosk.

Efter badekabinerne blev opført, kunne fribadet også bruges til kommunens skolesvømning, og mange kan stadig huske svømmeundervisningen i det kolde vand med korkbælter på.

I 2001 blev bygningen med de tidligere omklædningsrum indrettet til restaurant. Frederiksdal Fribad er i dag et af kommunens populære grønne områder.