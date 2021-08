Eleverne er fotograferet på deres første skoledag på Raadvad Skole, 1964. Lærerinden på trappen er fru Agnete Brandt, de øvrige kvinder oven for trappen er stolte mødre. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Ugens lokalhistoriske billede: Første skoledag i Raadvad

Sommerferien er slut, og eleverne er tilbage på skolebænken. De yngste elever har lige haft første skoledag.

22. august 2021 kl. 05:30 Af Mette Henriksen, stadsarkivar

Den første skoledag markerer på mange måder starten på en ny epoke i vores liv, og de næste mange år vil skolelivet være med at forme og udvikle os som mennesker.

Mange husker sikkert deres første skoledag som en dag med spænding og nysgerrighed, og hvordan man ankommer til skolen med sine forældre i hånden iført fine nye sko og en splinterny lidt for stor skoletaske på ryggen.

Det er ikke blot en helt særlig dag for alle de nye elever men også for de stolte forældre, som tager mange billeder for at forevige og dele begivenheden.

For skolen er det også en helt særlig dag, og der bydes velkommen med flag, sange, taler og andre festlige indslag, for at gøre velkomsten så festlig og højtidelig for elever, forældre, lærere og skoleledelse.

På billedet sidder eleverne deres første skoledag på den store trappe, der fører op til Raadvad Skole med udsigt over hele området.

Den ældste skole i Raadvad er gammel. Den blev oprettet som en fabriksskole i perioden 1770-1780. Den beskedne skolebygning var også indrettet med en bolig til læreren. Skolebygningen eksisterer stadig under navnet Egehuset.

I 1872 blev eleverne overflyttet til den nyopførte Lundtofte Skole, men skolevejen blev for lang for børnene i Raadvad, så den lokale skole åbnede igen i 1874. Det skete på betingelse af, at forældrene betalte skolepenge til fabrikken via deres lønseddel. Sognerådet besluttede dog, at skolen skulle være kommunal, så herefter betalte fabrikken for bygningen og brændsel til læreren, mens kommunestyret betalte lærerens løn.

Fra 1913, hvor børnearbejde på fabrikker blev forbudt, blev skolen en ren kommunal skole. Det stigende elevtal betød, at der blev opført en ny skole i 1918-19, tegnet af arkitekt Harald Lønborg-Jensen. "Den nye Skole", som den blev kaldt, blev nedlagt i 1965. Eleverne blev herefter overført til Baunegårdsskolen, og bygningen blev i 1972 indrettet til vandrehjem.

