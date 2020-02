Ugens lokalhistoriske billede: Fastelavn i Bondebyen

Skikken med, at udklædte børn rasler hos naboerne og truer med at lave ballade, hvis de ingen boller får, er gammel.

Oprindeligt klædte bøndergårdenes karle sig ud og drog fra gård til gård for at indsamle penge og mad til ædegildet op til fasten. Karlene sang og lavede drillerier for at lokke bidrag ud af gårdenes beboere. I dag er det hovedsagelig børn som er aktive i fastelavnsløjerne.