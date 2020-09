Ugens lokalhistoriske billede: Duckwitz på Frieboeshvile

Duckwitz huskes først og fremmest for, at han i oktober 1943 røbede de tyske planer om at deportere de danske jøder til koncentrationslejre i Tyskland. Han havde fået kendskab til de tyske planer via Werner Best, og den viden bragte han videre til blandt andet den danske politiker Hans Hedtoft, som sørgede for at advare jødiske kredse. Kendskabet til aktionen betød, at 7000 danske jøder nåede at flygte til Sverige.