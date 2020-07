Ugens lokalhistoriske billede: Dronningebesøg på knivfabrikken

Under 1. verdenskrig leverede Raadvad landbrugsredskaber til Rusland, men under den russiske revolution i 1917 mistede man betalinger for de leverede varer, og virksomheden gik konkurs i 1921. Herefter blev fabrikken overtaget af A/S Scania-Vabis, som satsede produktionen på brødmaskiner, knive og barberblade. Raadvads produkter blev hurtigt kendt i hele landet, og i de fleste danske hjem har der stået en af Raadvads brødmaskiner.