Ugens lokalhistoriske billede: Cirkusrevyen

Cirkusrevyen er i fuld gang med endnu en sæson, og for mange gæster er det en fast tradition at tilbringe et par underholdende timer i revyteltet på Dyrehavsbakken.

På grund af el-rationeringen under krigen måtte man i 1945 flytte revyen til København. Her blev teltet rejst på resterne af det saboterede Forum. Under besættelsen fungerede revyer som et nationalt samlingspunkt, og her kunne man antyde det usagte som et bidrag til modstanden mod den tyske besættelse. Med befrielsen kom teltet atter tilbage på Bakken og med Liva Weel på plakaten med "Sig de ord du ved". I 1950 optrådte Live Weel for sidste gang i Cirkusrevyen.