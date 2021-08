Stemningsbillede fra cafeteriet i Magasin, Lyngby Hovedgade 43, 1960. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Ugens lokalhistoriske billede: Cafeteriet i Magasin

Da Magasin åbnede i Lyngby i 1960 var det med et moderne cafeteria med en flot udsigt over Hovedgaden.

Det Grønne Område - 29. august 2021 kl. 05:30 Af Mette Henriksen, stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv Kontakt redaktionen

Det moderne handelsliv kom til Lyngby i 1960, da Magasin du Nord åbnede et stormagasin på Lyngbys mest trafikerede hjørne ved Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej.

Bygningen var i fire etager, og her på de mange kvadratmeter kunne de handlende boltre sig i alle de mange varer - lige fra konfirmationstøj, sengetøj, køkkenudstyr og parfumer.

Målgruppen for Magasin i Lyngby var primært unge familier. For at mødrene kunne foretage de deres indkøb i ro og mag, så tilbød Magasin to timers gratis børneparkering. Her kunne børn i alderen 3-6 år blive passet af en børnehavelærerinde. Ved modtagelsen blev barnets og moderens navn noteret, så der kunne kaldes på moderen over højttaleren, hvis det skulle blive nødvendigt.

Stormagasinet var endvidere indrettet med et cafeteria, som var noget helt nyt på det tidspunkt. Kunderne skulle selv hente deres mad ved disken på en bakke og betale ved kassen. Stemningen var let og uformel, og her kunne man lige tage et hvil på sin formiddagstur med en veninde eller med børnene.

Cafeteriet var placeret ved de store vinduer ud mod krydset, så fra sin plads ved vinduerne kunne man følge med i livet på Hovedgaden. Cafeteriet var med til at gøre et besøg i stormagasinet til mere end blot et indkøbssted. Du kan læse flere historier om butikkerne på Lyngby Hovedgade ved at følge "Handelsruten Kongens Lyngby - før og nu", som via 15 spots på fortovet i Hovedgaden med QR-koder fortæller historierne, eller på Stadsarkivets hjemmeside stadsarkivet.ltk.dk. Du kan også den 4. september kl. 11 eller den 24. september kl. 11 deltage i byvandringer på Hovedgaden med Stadsarkivet. Se mere på hjemmesiden.