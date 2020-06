Ugens lokalhistoriske billede: Bakken åbner igen

Den gamle forlystelsespark i Dyrehaven er verdens ældste stadig eksisterende forlystelsespark. Den opstod allerede i 1583 som en form for markedsplads ved Kirstens Piils Kilde i Dyrehaven. Mange valfartede hertil for at opnå kildens helbredende og styrkende kraft.