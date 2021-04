Bådudlejer Jens Lundquist fotograferet i en af sine både, 1896. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Ugens lokalhistoriske billede: Bådudlejning i Frederiksdal

Foråret er på vej, og kano- og bådudlejningen i Frederiksdal kan starte endnu en sæson til stor glæde for de ivrige udflugtsgæster.

25. april 2021
Af Mette Henriksen, stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Tidligere var det et populært udflugtsmål at tage på søndagstur nord for København, blandt andet til Lyngby-Taarbæk. Her kunne man opleve den smukke natur tæt på vand, strand og grønne skove. Et af de populære steder var bådudlejningen i Frederiksdal. Her kunne familien sejle en tur på Mølleåen og efterfølgende spise den medbragte madkurv i den smukke, grønne natur.

En af de familier, som drev bådudlejningen, var familien Lundquist. Der var vel nærmest tale om et familiedynasti, da familien i ikke mindre end syv generationer drev bådudlejning for udflugtsgæster i Frederiksdal.

Den første Lundquist var en svensk murermester, der flyttede til Virum i 1796. Han satte i 1822 et hus i stand på Virumgade ved gadekæret. Det var med en så høj standard, at boligen egnede sig til sommerudlejning for feriehungrende Københavnere. Der var blandt andet gipslofter, køkkenvask, tallerkenrækker og vinduer, der kunne lukkes op.

Han fik flere sønner, der traditionen tro fulgte i faderens fodspor. En af dem var Poul, som adopterede sin nevø, Anders Poulsen Lundquist, som ses på billedet i båden.

Murermester Anders Poulsen Lundquist var en foretagsom mand og nøjedes ikke med murerfaget, blandt andet havde han i mange år vaskeri og blegeri ved åen i Frederiksdal. I 1864 begyndte han så småt at leje robåde ud til søndagsturisterne fra København. Denne forretning blev udbygget af hans søn, Jens Lundquist, og de senere slægter.

Fra 1930'erne blev kanoer introduceret på Mølleåen, og både kano- og bådudlejning er fortsat en populær aktivitet.

