Ugens lokalhistoriske billede: Baadfarten sejler igen

Den var godt nok hvid som en svane, men den høje skorsten på båden betød, at passagerne fik snavs og sod på deres fine søndagstøj.

De to ældste både 'Prinsesse Alexandrine' (1895) og 'Prins Christian' (1896) er stadig funktionsdygtige. De har sejlet med forskellig kraft gennem tiden: damp, benzin, gasgenerator og nu med diesel.

Man valgte dog en anden transportløsning, da jernbanen kom i 1863, og herefter kom bådfarten udelukkende til at sejle med passagerer.

Efterhånden kunne indtægterne fra sejladsen ikke dække vedligeholdelsen af de gamle træbåde, og i 1976 blev Baadfarten sat til salg. For at sikre dens eksistens gik kommunerne omkring søerne sammen om at købe den. I dag ejes Baadfarten af kommunerne i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Furesø - og forpagtes af Stromma.