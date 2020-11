Ugens lokalhistoriske billede: Æggebakker i produktion

Brødrene Hartmann grundlagde et firma, som producerede æggebakker til hele verden.

Brødrene Hartmanns far, Adolph Marius Hartmann (1855-1912), havde været handelsrejsende i skrifttyper til bogtryk. Han anlagde sit eget skriftstøberi i en villa på hjørnet af Jernbanevej og det senere Lyngby Torv, som han kaldte 'Gutenberghus'.

Her på hjørnet af Klampenborgvej og Kanalvej kom virksomhedens hovedsæde også til at ligge indtil 2006.

Verdensomspændende

Produktionen af æggebakker udviklede sig til et verdensomspændende firma. Produktionen af æggebakker flyttede til Tønder i 1980. På Sorgenfri Kirkegård finder man en gravsten over Adolph og Henriette Hartmann, forældre til de tre brødre, Louis, Carl og Gunnar Hartmann. Nederst står en indskrift til en af stroferne i sangen 'Altid frejdig når du går', der var meget populær under besættelsen 1940-1945. Adolph Hartmanns hustru døde i 1942.