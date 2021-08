Nu vil biler igen kunne passere gennem viadukten for at komme fra den ene side af jernbanen til den anden. Foto: Hovedstadens Letbane

Ugens glade letbane-nyhed: Viadukten igen åben for biltrafik

Letbaneselskabet har blandt andet opført et underjordisk kammer for at klimasikre letbaneanlægget.

Det Grønne Område - 27. august 2021 kl. 12:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Viadukten åbner nu for almindelig trafik igen - efter at have været lukket sommeren over.

Det meddeler Hovedstadens Letbane i en pressemeddelelse.

Åbningen betyder, at biler nu igen kan passere under jernbanen. Under lukningen har viadukten kun været åben for busser, cyklester og gående.

Det var i slutningen af juni, at det blev nødvendigt at begrænse trafikken igennem viadukten for at give plads til letbanebyggeriet.

Hen over sommeren letbaneentreprenør Per Aarsleff A/S udført et spunsarbejde omkring viadukten, hvor man blandt andet har skullet bygge et underjordisk kammer, som skal bruges til klimasikring af letbaneanlægget.

"Selv om den del af arbejdet, som gjorde det nødvendigt at begrænse trafikken i viadukten, nu er afsluttet, fortsætter arbejdet med at bygge letbanens linjeføring og den nye tunnel til letbanen. Fra gang- og cykelbroen over viadukten kan du få et godt udsyn over byggeriet og løbende følge med i, hvordan letbanens linjeføring bliver til," skriver letbaneselskabet i pressemeddelelsen.