Ugens buket: Peter får det hele til at spille

Flere gange om ugen mødes en flok modne fodboldspillere for at få pulsen op og gang i stængerne. Særligt en af spillerne er altid klar med en ekstra indsats, og derfor fik han denne uges buket

Det Grønne Område - 23. marts 2020 kl. 11:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De friske kommentarer fyger gennem luften. Der bliver prikket til runde maver, og kampegejsten antændes af smarte bemærkninger om modstanderens ringe kondi eller manglende evner.

Der bliver grinet højlydt og svaret igen. Men ikke for lang tid. For det er ikke nogen kaffeklub. De her mænd er her for at spille bold.

Og en af spillerne på holdet er netop manden, der altid sørger for, at alt det praktiske er på plads.

Det var holdkammeraten Tommy Laursen, der skrev til Det Grønne Område:

"Vi er rigtig mange "ældre" fodboldspillere fra Lyngby Boldklub, der flere gange om ugen mødes tidligt og sent, for at træne eller spille mod andre hold. Hver gang står Peter Birger Tøtrup klar med godt humør, pumpede bolde og parat til kamp, klar til at sørge for, at alle vi andre blot møder ind.

Peter kommer uanset vejr og vind og er stadig selv vældig aktiv, trods han er over 70år.

Det synes vi også, at han gjorde, så til bifald og masser af anerkendelse fra resten af holdkammeraterne modtog han de farvestrålende tulipaner.

Men så var det også tid til at få fart i benene og bolden til at trille. For det er jo derfor de mødes - og så selvfølgelig for at nyde en kold pilsner og en kæk bemærkning i omklædningsrummet, når strabadserne er overstået.