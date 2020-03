Bjørn Nielsen blev overrasket med farvestrålende tulipaner på en råkold fredag formiddag. Det var Helle Lippert fra Virum, der har indstillet Bjørn. Og Ole fra Beredskab Øst, der havde søget for at lave et set up ved Bagsværd Sø. Foto: Pernille Borenhoff

Ugens buket: Blomster til brandmand Bjørn

Helle Lippert havde indstillet Bjørn Nielsen, fordi hun i DGO havde læst om hans indsats som frivillig brandmand i Australien

Det Grønne Område - 11. marts 2020 kl. 18:00 Af Pernille Borenhoff

"Hvis I stadig uddeler "Ugens Buket", vil jeg foreslå, at den bliver givet til brandmanden Bjørn Nielsen, som udfordrede sig selv for at hjælpe i Australien, der var ude for grufulde brande gennem flere måneder. Imponerende arbejde! Ja, i det hele taget at være brandmand er et imponerede arbejde. Slukke brande og redde menneskers liv!"

Læs også: Brandmanden Bjørn hjalp frivilligt med oprydning efter Australiens skovbrande

Sådan skrev Helle Lippert til Det Grønne Område, efter at hun i februar havde læst artiklen om Bjørn Nielsen bedrifter som frivillig brandmand i Australien.

Og selvfølgelig var vi på redaktionen fuldkommen enige. Bjørn Nielsen fortjener i den grad Ugens Buket.

Men hvordan overrasker man en mand, som har meget uforudsigelige arbejdstider og opgaver? Man kan jo ikke troppe op til en brand eller en ulykke med en buket tulipaner.

Bjørn Nielsens er tilknyttet Frederiksborg Brand og Redning. Men han bor i Lyngby, og når han har fri, er han en ivrig fotograf, der ofte følger i hælende på Beredskab Øst. Hvilket adskillige gange er kommet denne avis og dens læsere til gode, idet han flittigt sender billeder til avisen.

Og det var her hos Beredskab Øst, at vi fandt en medsammensvoren. Nemlig Ole, der var vaks til at tænke kreativt.

"Vi har en øvelse ved rostadion på Bagsværd Sø fredag formiddag, og jeg kan ringe til Bjørn og spørge, om han vil komme og tage nogle billeder," lød hans forslag.

Et fantastisk set up, som Bjørn på ingen måde lurede.

Og han blev da også både overrasket og glad, da Helle Lippert overrakte ham blomsterne. Og stod klar med både rosende ord og masser af spørgsmål til Bjørns indsats og oplevelser i Australien.

"Da jeg læste det, syntes jeg, at det var imponerende at rejse så langt for at hjælpe," sagde hun og spurgte, om det ikke var et hårdt arbejde.

Hvortil Bjørn ærligt svarer:

"Jeg har taget oplevelserne meget til mig, men har haft gode kollegaer og en dejlig kæreste at tale med, for det var voldsomt at se alle de døde dyr og ødelagte byer," siger Bjørn Nielsen.

Kender ud også en, der fortjener Ugens Buket, så skriv til dgo.red@sn.dk

Husk at skrive begrundelsen for indstillingen samt dit eget navn og telefonnummer.

