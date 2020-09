Ugens anbefaling fra biblioteket: Strygekvartetter får liv igen

De senere år er der kommet et større fokus på at få indspillet og udgivet musik af kvindelige komponister, som i deres samtid blev negligeret på grund af deres køn og derfor havde svært ved at slå igennem. Dette har for manges vedkommende ført til, at deres værker er blevet gemt og glemt for eftertiden.