Ugens anbefaling fra biblioteket: Sex, løgn og psykoterapi

Vi følger tre amerikanske psykoanalytikere, disciple af Freud og Jung, gennem 90ernes San Francisco - i en tid, hvor new age terapierne skyller ind over bl.a. USA. Vi er vidner til deres kampe med og mod deres klienter, deres ægteskaber og deres økonomi.

Ernest Lash er ung og dedikeret og beslutter at forsøge sig med en mere ærlig form for terapi, men desværre vælger han den forkerte klient til forsøget. Marshal er arrogant og grådig hvilket ikke just gør ham lykkeligere, og Seymour har den teori at kvindelige patienter nok hjælpes bedst ved hjælp af seksuelle ydelser. Det er begavet underholdning og på ingen måde kun for nørder.

FAKTA Titel: Sex, løgn og psykoterapi

Forfatter: Yalom, Irwin D.

Udgivelsesår: 1998

For et par år siden blev jeg opmærksom på en ikke uvæsentlig del af mig selv, jeg ikke før havde skænket megen opmærksomhed, nemlig HJERNEN/psyken. Det er mærkeligt, at det virker som om, jeg pludselig støder på "hjerneting" alle vegne. Men dels er det ofte sådan, når man får øjnene op for et bestemt emne, dels vover jeg den påstand, at der ER kommet meget fokus på den utrolige hjerne i disse år.

Forskningen har også taget nogle spring til forståelsen af hvordan hjernen virker, og selvom der er lang vej endnu, før alt er afklaret, ved man rigtig meget. Men naturligvis har emnet optaget menneskene langt tilbage. Denne bog er udkommet i USA i 1996, og er noget så usædvanligt som en yderst underholdende, sine steder spændende, morsom og rørende bog om psykoanalysen og ikke mindst dens udøvere.