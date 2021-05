Ugens anbefaling fra biblioteket: Mystisk og anderledes

16-årige Cas flytter sammen med sin familie til Granhjem. Han trænger til en ny start et sted, hvor ingen kender ham eller det øgenavn, han fik.

Første skoledag møder Cas pigen Sara. Han kan ikke helt finde ud af, om det er en god idé at være venner med hende og slet ikke, da han begynder at få følelser for hende.