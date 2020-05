Ugens anbefaling fra biblioteket: Kunsten at rejse

Via omveje til både Humboldt og Nietzsche spores han ind på, hvordan han er nødt til at skabe sin egen subjektive rangorden af interesser - og her er det ikke de gamle bygninger og deres årstal men mændenes fødder, udvalget af grøntsager og de moderne, usle bronzefacader, der vakker interessen.

"Kunsten at rejse" er en alternativ guidebog - ikke til et bestemt sted, men til det at tage ud i verden og opleve.

FAKTA Titel: Kunsten at rejse

Forfatter: Alain De Botton

Udgivelsesår: 2002

Alain de Botton er en af de absolut bedste nulevende videnskabsformidlere.

Hans enorme viden om filosofi, litteratur, kulturhistorie mm. serveres for læseren på en underholdende og lettilgængelig måde. "Kunsten at rejse" er en brugbar bog til folk, der har højere eller stærkere forventninger til rejsen end bare "en god oplevelse".

Jeg vil ikke sige, at folk skal have en særlig interesse for filosofi eller kulturhistorie for at læse bogen, men jeg vil sige, at folk sagtens kunne få det af at læse den.