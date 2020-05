Ugens anbefaling fra biblioteket: Historien om Fru Berg

I 'The life and death of Janis Joplin' har en skoletræt teenagepige langt om længe fundet sin rette plads i tilværelsen; med sange af Janis Joplin i ørerne fælder hun træer på en kirkegård og drømmer om den unge fyr, som også arbejder der. Hun kan mærke, at der vil ske noget i dag, og hun opfatter alle dagens små oplevelser i naturen som tegn.

Ingvild H. Rishøi er eminent til at skildre barnets blik på verden; loyaliteten over for familien, betydningen af en yndlingsfarve, den uforbeholdne begejstring for et kæledyr, men også deres evne til at aflæse og gennemskue de voksne. Novellerne er lavmælte, men utroligt stemningsfulde og intense, og man læser dem med hjertet i halsen og tilbageholdt åndedræt. Hvis man - ligesom jeg selv - primært læser romaner, er det utroligt forfriskende at læse disse korte fortællinger, hvor man må lægge endnu mere mærke til de små detaljer og alt det, der står mellem linjerne.