?Penge på lommen? er første roman i et syvbindsværk. Pressefoto

Ugens anbefaling fra biblioteket: Hårdt prøvede skæbner beskrevet med ømhed

Med første roman i et syvbindsværk, der på den ene eller anden måde er centreret omkring skibet 'Scandinavian Star', og den katastrofale brand der i 1990 kostede 159 mennesker livet, markerer Asta Olivia Nordenhof sig som en af landets mest velskrivende forfattere.

På en gård i nærheden af Nyborg bor Kurt og Maggie. De har et voksent barn sammen, men de er fjerne for hinanden og deres relation er præget af ydmygelser og vold.

Kurt vil investere nogle af de penge, han har tjent med sit busselskab i 'Scandinavian Star', som bliver scenen for den historiske brand, sandsynligvis påsat som et led i en sag om forsikringssvindel.

Med både humor og ømhed beskrives de hårdt prøvede menneskeskæbner i et sprog, som slår gnister på hver side.

Asta Olivia Nordenhof har to rimeligt tilgængelige digtsamlinger bag sig, som helt sikkert er et besøg værd - den rigtig gode 'Et ansigt til Emily', og den virkelig gode 'Det nemme og det ensomme'.