Filmen er baseret på den virkelige historie om en families desperate flugt.

Ugens anbefaling fra biblioteket: Flugten fra Østtyskland

Hver uge anbefaler Stadsbiblioteket en bog, en film eller et stykke musik. Denne uge byder på en nervepirrende tysk film, der kan ses gratis på Filmstriben, hvis du bor i Lyngby-Taarbæk Kommune.

1979, Østtyskland. To familier planlægger en spektakulær flugt med luftballon til Vesttyskland. Men at flygte fra det kommunistiske styre i Østtyskland er en forbrydelse, som ministeriet for statssikkerhed, Stasi, sætter alt ind på at forhindre.

Allerede fra start drages man som tilskuer ind i de mange dilemmaer og udfordringer, der er forbundet med at ønske en anden tilværelse og risikere alt for at udleve drømmen.

Filmen byder på flotte billeder, overbevisende skuespil og en spændende handling.

Ingen kan som tyskerne fortælle deres egen historie, hvor små hverdagsting som et brev, en hostende motor og det at sende sit barn i børnehave bliver til en vanvittig spændende film om at leve i datidens Østtyskland.

FAKTA Titel: Flugten fra Østtyskland

Instruktør: Michael Bully Herbig

Udgivelsesår: 2020 Se filmen på Filmstriben, som er bibliotekernes streamingtjeneste.

Når du er oprettet som låner på biblioteket, kan du hver måned se fire film gratis. Filmen kan også lånes på DVD.

Hvilke andre film minder den om?

'De andres Liv' af Florian Henckel von Donnersmarck og 'Spionernes bro' af Steven Spielberg.