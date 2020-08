?Fiskepigen? kan du finde på stadsbiblioteket.

Ugens anbefaling fra biblioteket: Fiskepigen

Hver uge anbefaler Stadsbiblioteket en bog, en film eller et stykke musik. Denne uge byder på en graphic novel om klimaforandringerne set fra et barns fabulerende perspektiv.

22. august 2020
Af Niels Poulsen
stadsbiblioteket

"Fiskepigen" er en graphic novel for børn. Den foregår i en nær fremtid, hvor klimaforandringerne for alvor er slået igennem. To børn, storesøster og lillebror, er efterladt i deres forældres hus på en ø, som under et stormvejr er ved at blive oversvømmet. Som om det ikke var nok, så skal den navnløse storesøster også tage sig af sin lillebror, Frede, som er autist. En redningshelikopter cirkler med mellemrum i mørket over øen. Når storesøsteren at få gang i nødgeneratoren, så redningsfolkene opdager børnene, inden det er for sent?

Det første, man bemærker, er, at billederne ikke i konventionel forstand svarer til teksten. "Vi hygger os rigtigt. Frede og jeg," står der. "Vi har kiks, saftevand og småkager, som mor har bagt. Vi sidder under spisebordet." Men i stedet for to børn under et bord præsenteres vi for et stormfuldt hav med skumbeklædte bølger under en nattemørk himmel. Det er, som om vi befinder os inden i storesøsterens hoved. Vi ser de billeder, hun ser for sit indre blik, mens hun oplever og fortæller.

I denne bevidsthedsstrøm kan alting ske: Pandekagerne, storesøsteren bager til sin lillebror, bliver til vandmænd. Redningshelikopteren bliver til en havskildpadde, hun mødte under en dykkerferie, dengang verden endnu ikke var af lave. Og hun selv bliver til titlens fiskepige, halvt pige, halvt fisk, som er gode venner med alle havets dyr. Forvandlingerne virker på ingen måde underlige, når man tænker på, at verden omkring hende er ved at blive forvandlet til et stort hav. Konklusionen må være, at Søren Jessen med "Fiskepigen" har skabt et originalt fortælleunivers, som helt sikkert vil virke stimulerende på børns sproglige fantasi.

Søren Jessen udforsker også forvandlingstemaet i "Forvandlingen", som ligeledes er en graphic novel, men denne gang for voksne. Forlægget til historien er Franz Kafkas mangetydige fortælling af samme navn.

